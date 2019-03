Sirmione: Imago@Catullo

Dalle ore 14.30 sarà possibile visitare l’esposizione di IPIC 2018, dove si potranno ammirare le opere più importanti e significative dei finalisti. Tra queste ci saranno scatti di Antonio Gibotta e Giuseppe Cardoni che dalle ore 15.30 terranno un incontro con i presenti. I due fotografi interverranno illustrando il lavoro per il concorso dello scorso anno, raccontando il percorso dal proprio punto di vista, dall’approccio al soggetto fino alle tecniche utilizzate per gli scatti. Seguirà la presentazione della rassegna Imago@Catullo 2019 che si terrà dal 25 al 27 ottobre 2019 e del suo evento di punta, il concorso IPIC 2019.

Nell’ottobre dello scorso anno i tre giorni dedicati alla fotografia di Imago@Catullo hanno visto susseguirsi importanti professionisti della fotografia che, attraverso un ricco programma di incontri e seminari, hanno potuto presentare e raccontare i propri lavori a tutti i partecipanti. Il concorso IPIC, rivolto a fotografi professionisti e dilettanti provenienti da tutto il mondo, ha contato l’adesione di 180 fotografi con oltre 1200 immagini. Un successo ottenuto anche grazie alla presenza di artisti internazionali, sia in qualità di giudici che in qualità di partecipanti, come Paolo Pellegrin, Michele Smargiassi, Fausto Podavini e Diego Orlando, solo per citarne alcuni. INFORMAZIONI e ISCRIZIONI alla giornata di presentazione: info@imagoatcatullo.it https://www.imagoatcatullo.it/it/evento/7/anteprima-imago/descrizione