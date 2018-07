Salò: Dreamy Drawings

Mostra e workshop Disegnare con l'acqua

a cura di Anna Lisa Ghirardi e Giovanni Monzon



Una mostra dedicata al disegno, nel cuore della città di Salò, è un atto doveroso, perché qui nacque nel 1983, da un’idea dell’allora Assessore alla Cultura Pino Mongiello, del pittore Attilio Forgioli e del critico d’arte Flaminio Gualdoni, la Civica Raccolta del Disegno, che negli anni si è arricchita di importanti acquisizioni e attualmente è conservata ed esposta presso il MUSA.



L’attività onirica, tra sonno e veglia, immaginazione e divinazione, appartiene a coloro che sanno interpretare la realtà in tutte le sue sfaccettature. Gli artisti, per antonomasia, hanno la capacità, talvolta anche al di là della consapevolezza, di vedere, intuire e svelare gli aspetti più profondi del pensiero e dell’esistenza, scorgendo i molteplici lati del loro tempo. L’atto creativo, invero, non è necessariamente fuga, bensì sapienza che consente di rileggere il presente dando vita a nuove rivelazioni. L’opera di Francesco Levi, Zachary Logan, Luis Israel Gonzalez e Ramon Ramirez ci conduce, attraverso la narrazione di inconsuete storie e il disorientamento dell’insolito, in nuovi luoghi in cui il quotidiano assume forme inedite.



Eventi collaterali (nella sede della mostra): workshop di disegno con Francesco Levi Disegni di acqua dolce - disegnare con l’acqua per adulti e bambini su prenotazione per informazioni: tel. 3395275797 ghirardiannalisa@gmail.com

Gallery