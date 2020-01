Rezzato: The paintings play

Durante la realizzazione di dodici quadri, mediante l'utilizzo di piezo elettrici, è stato possibile registrare le vibrazioni degli strumenti pittorici e trasformandole in suoni ottenendo una diretta rappresentazione sonora del dipinto. Nell’installazione lo spettatore viene immerso in quello che chiamiamo “ambiente sonoro”: il tempo (la musica) e lo spazio (le immagini) diventano una cosa sola a favore di sensazioni più complesse e complete, che coinvolgeranno la percezione corporea nella sua interezza in un’esperienza sinestetica.

Questa ricerca vuole proporsi come opera di Sound art, corrente artistica che tramite la tecnologia oggi disponibile tenta di manipolare il suono. L'artista diventa uno scultore, il suono la materia

Oltre alla performance di Sound Art verranno esposti 10 quadri che l’artista ha realizzato sulla base di una ricerca circa la Meccanica quantistica e 5 sulla teoria olografica.

Seguirà momento conviviale per i 3 anni di apertura dell’Atelier Spazio Arte..

Presso “L’Atelier Spazio Arte”

Via Rossini n.13 – Rezzato (BS) - Per informazioni 3287284408