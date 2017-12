Treviso Bresciano: "E' nato per noi", presepi da quadri famosi

"È nato per noi" - Presepi da quadri famosi ispirati alla natività

23^ Edizione dedicata a Ennio Pozzi



Dal 25 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018

Dalle ore 9.00 alle ore 22.00



Lungo le vie di Treviso Bresciano



Riconoscimenti:

1° Premio Assoluto Concorso Presepi M.C.L. 2013

1° Premio Assoluto Concorso Presepi M.C.L. 2001

1° Premio Oratori 1995

1° Premio Don Eridiano Torri per la Comunicazione 1996

1° Premio Gruppi 1997

1° Premio Rassegne 1999

2° Premio Oratori 2000

1° Premio Oratori 2002

1° Premio Giuria Oratori 2003

1° Premio Oratori 2004

1° Premio Giuria: “Un Presepio Una Comunità” 2005

1° Premio Oratori 2006

1° Premio Oratori 2007



Non si tratta di presepi tradizionali e non è semplice nemmeno scorgerli.

Pur essendo numerosi, sono saggiamente e scrupolosamente collocati negli angoli più suggestivi delle tre frazioni di Treviso Bresciano: Vico, Trebbio e Facchetti. Angioletti indicatori conducono i visitatori nei luoghi più imprevedibili, dove si possono ammirare le opere d’arte ispirate a quadri famosi della Natività.



Nel periodo natalizio si può paragonare il piccolo abitato di Treviso Bresciano ad una grande pinacoteca in cui è possibile trovare le più importanti rappresentazioni della Natività, dipinte dai più grandi artisti nel corso dei secoli passati.

Le opere sono frutto dell'impegno e del lavoro di mesi, da parte dei ragazzi e dei giovani dell’Oratorio e dell’Associazione “La Combricola” di Treviso Bresciano.



Le immagini a grandezza naturale, sono riproduzioni di opere di Raffaello, Tintoretto, Bassano e molti altri, disegnate su compensato, ritagliate, dipinte rispettando i colori originali e inserite in uno scenario appositamente creato.

La novità degli ultimi anni è l’aggiunta di effetti sonori e visivi allo scenario, che porta a rendere “vivo” il quadro, coinvolgendo il visitatore nella contemplazione del Natale, e suscitando in esso emozioni e sentimenti che aiutano a comprendere quanto l’artista, attraverso la sua opera, voleva trasmetterci.



La rassegna, intitolata "È nato per Noi - Presepi di quadri famosi ispirati alla natività", giunta alla sua 23^ edizione, viene inaugurata la notte di Natale e può essere ammirata solo fino al 6 gennaio 2018.



Grandi opere ci hanno lasciato i maestri del passato. La loro contemplazione lascia sempre sbalordito chi sa apprezzare, ma certamente la ricomposizione dell'opera in maniera diversa rispetto all’originale, è un esercizio che amplia gli orizzonti, la mente, il cuore.