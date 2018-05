Brescia: Notte dei Musei

Arriva anche a Brescia la "Notte europea dei musei 2018", l’iniziativa per l’apertura straordinaria serale dei musei italiani, al costo simbolico di 1 euro (eccetto gratuità previste per legge). La manifestazione avverrà in contemporanea alla “Festa dei Musei”, organizzata dal Ministero dei Beni Culturali.

L’evento serale è in programma sabato 19 maggio (mentre la “Festa dei Musei” continuerà tutto il weekend), quando i visitatori potranno ammirare i parchi archeologici o le opere esposte nei musei, in quello che è ormai un appuntamento fisso dedicato alla grande arte.



LE APERTURE A BRESCIA E PROVINCIA

— Festa dei Musei. Apertura straordinaria della Chiesa di Santa Maria del Carmine

Brescia, Chiesa di Santa Maria del Carmine

- Apertura straordinaria - Il 19 maggio 2018 Orario: Apertura delle ore 10.00 alle 13.00

- Apertura straordinaria promossa e organizzata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Brescia per sabato 19 maggio 2018 dalle 10 alle 13 della Chiesa di Santa Maria del Carmine.

— Villae nocturnae - Passeggiate al tramonto nelle ville romane del Garda

Sirmione, Grotte di Catullo e Museo archeologico di Sirmione

- Visita guidata - Dal 19 maggio 2018 al 20 maggio 2018 Orario: Sabato 19 maggio 2018 ore 19.30-22.30 (ultimo ingresso ore 21.15); Domenica 20 maggio 2018 ore 19.00-21.30 (ultimo ingresso ore 20.45)

- Doppio appuntamento straordinario per una visita guidata alle Grotte di Catullo al calar del sole.

— Apertura straordinaria al Museo Archeologico Nazionale della Val Camonica per la Festa dei Musei 2018

Cividate Camuno, Museo archeologico nazionale della Valle Camonica

- Apertura straordinaria - Il 19 maggio 2018 Orario: Sabato 19 maggio 2018 ore 19.30-22.30 (ultimo ingresso ore 22.00)

- Il Museo Archeologico Nazionale della Valle Camonica partecipa alla Festa e Notte dei Musei 2018 offrendo al pubblico l'apertura serale di sabato 19 maggio.

— Apertura straordinaria al Parco Archeologico dei Masssi di Cemmo per la Festa dei Musei 2018

Capo di Ponte, Parco archeologico nazionale dei Massi di Cemmo

- Apertura straordinaria - Il 19 maggio 2018 Orario: Sabato 19 maggio 2018 ore 20.00-23.00 (ultimo ingresso ore 22.30)

- Il Parco Archeologico dei Massi di Cemmo partecipa alla Festa e Notte dei Musei 2018 offrendo al pubblico l'apertura serale di sabato 19 maggio.

— Villae nocturnae - Passeggiata al tramonto nelle ville romane del Garda

Desenzano del Garda, Villa romana e Antiquarium

- Visita guidata - Il 19 maggio 2018 Orario: Sabato 19 maggio 2018 ore 20.00-23.00 (ultimo ingresso ore 22.30)

- Appuntamento straordinario per una visita guidata alla Villa Romana e Antiquarium di Desenzano al calar del sole.