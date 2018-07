Lonato: mostra "Tessere la tua lode"

In occasione della festa patronale, la parrocchia di S. Maria Assunta di Maguzzano organizza dal 15 al 19 Agosto 2018, presso il chiostro dell’Abbazia, la mostra dal titolo “Tessere la Tua lode - Le opere lignee di fra' Giovanni da Verona in Santa Maria in Organo”.



La mostra vuole far incontrare al visitatore il monaco benedettino olivetano fra' Giovanni da Verona (vissuto tra la fine del XV secolo e l'inizio del XVI) proprio nella sua città, nella chiesa di Santa Maria in Organo, dove si trovano il coro e la sacrestia che il Vasari descrive come “la più bella sacrestia che vi fusse in Italia”.



Fra' Giovanni usò tutta la sua arte nella lavorazione del legno affinché ogni suo confratello, nei ritmi propri dell'azione liturgica, e chiunque si fosse lasciato e si lasci oggi avvincere dalla bellezza delle sue opere, potesse fare la stessa esperienza dell'universalità della salvezza cristiana che lui aveva vissuto nella preghiera e nel lavoro (ora et labora).

Per informazioni: Virginia cell. 347 5203554.