Ivan Battaglia ed Ezio Zingarelli in mostra: “Realismi sociali. Il contemporaneo e l’arte”

Una doppia personale a cura del critico d'arte Andrea Barretta che mette in dialogo tra loro due artisti, Battaglia e Zingarelli, per rappresentare il “contemporaneo” in un percorso espositivo che li vedrà da soli e insieme nelle sale e nei piani della prestigiosa Torre Avogadro di Lumezzane in provincia di Brescia.



Il “contemporaneo” in un percorso espositivo con opere di Ivan Battaglia ed Ezio Zingarelli, insieme nelle sale e nei piani della prestigiosa torre medievale di Lumezzane tra invenzione e argomentazione nel dare una definizione estetica alla razionalizzazione di un rapporto in cui l’arte non può rinunciare alla realtà sociale come denuncia.

L’occasione vedrà anche una performance del gruppo “E20 d’Arte”.



La mostra ha la collaborazione della “Galleria ab/arte” di Brescia e dell’Associazione “Amici dell’arte” di Lumezzane, oltre al patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Lumezzane.