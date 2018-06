Leno: inaugurazione mostra "Sguardi di Donna"

La mostra “Sguardi di donna” proposta a Villa Badia a Leno e curata dalla prof.ssa Milena Moneta ha un valore specifico che vale la pena marcare.



Gli intriganti ritratti di donna di Laura Benedetti offrono una galleria di volti e corpi contemporanei, carichi di interrogativi e dilemmi. Le raffinate grafiche di Giusi Lazzari, collocate sul confine fra astrazione e figurativo, descrivono il vero e proprio magistero che questa artista esercita in ambito grafico. I paesaggi astratti di Manuela Marziali dicono di una maturità espressiva compiutamente raggiunta, capace di incantare l’osservatore. Le coloratissime tele di Pinuccia Nicolosi sintetizzano la maestria di questa artista nell’uso coloristico e la simbiosi della sua sensibilità con certi scenari naturali. Le magmatiche opere che uniscono disegno, sogno e pittura di Lionella Parolari offrono un saggio della prorompente carica espressiva di questa artista.



Dallo sguardo d’insieme esce una carrellata e una sintesi - al femminile – di un poco del meglio che la pittura bresciana contemporanea sa esprimere. Stili, tecniche, sensibilità diverse che aiutano a gettare uno sguardo nuovo sulla realtà del nostro tempo.



Una bella, grande mostra – dunque – per segnare l’avvio di una collaborazione bella e promettente fra AAB (Associazione Artisti Bresciani) e la Fondazione Dominato Leonense.



Inaugurazione venerdì 6 luglio ore 18.30

La mostra terminerà sabato 21 luglio 2018.



Orari d'apertura: Venerdì 6 , sabato 7 e domenica 8 luglio dalle 18.30 alle 24.00 in occasione della Fiera di San Benedetto 2018.



Gli altri giorni, da lunedì a venerdì, dalle 8.15 alle 17.30.

Sabato visite su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni:



FONDAZIONE DOMINATO LEONENSE

tel. 030-9038463 / 331-6415475

mail: info@fondazionedominatoleonense.it

www.fondazionedominatoleonense.it