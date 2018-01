“Il Natale tra magia e tradizione”, mostra a Montisola

“IL NATALE TRA MAGIA E TRADIZIONE”

Primo concorso di disegni e fotografie a tema natalizio promosso dall’Associazione culturale “Giovane Isola” con il Patrocinio del Comune di Monte Isola.



Da sempre il Natale è una delle ricorrenze più sentite e vissute che quest’anno l’associazione culturale Giovane Isola ha cercato di colorare e ravvivare attraverso un’iniziativa finalizzata a stimolare e coinvolgere la popolazione montisolana di ogni fascia di età. Obiettivo da parte di ogni partecipante è stato quello di racchiudere in un elaborato un momento di tradizione, di religione, di consumismo, di colore, di atmosfera e di emozione rappresentativi dello spirito natalizio. La raffigurazione grafica è uno dei primi modi che i bambini sfruttano per comunicare e risultando talvolta più potente del linguaggio verbale, il disegno è sembrato il mezzo espressivo meglio adatto ai più piccoli che attraverso la scelta dei colori e apparenti imperfezioni ci hanno offerto un’immagine del Natale ricca di spontanea magia.

La fotografia invece, tra le forme d’arte di certo quella più accessibile, ha voluto coinvolgere i “non più bambini” facendo loro riscoprire la voglia di sorprendere e divertire attraverso una testimonianza altra rispetto a quella dei più piccoli, ma non per questo meno sorprendente e magica. Il concorso, che ha visto una diffusa e ampia partecipazione, vedrà gli elaborati essere valutati da una duplice giuria, una tecnica e una popolare, quest’ultima rappresentata dai visitatori all’esposizione che avranno la possibilità di votare il loro elaborato preferito.



Le votazioni popolari saranno aperte a partire da sabato 13 gennaio alle ore 10:00 e verranno chiuse alle ore 12:00 di domenica 14 gennaio presso la sala civica in località Siviano di Monte Isola. La premiazione dei vincitori del concorso suddivisi per categorie si svolgerà nel medesimo luogo domenica 14 gennaio alle ore 16,00. Ad ogni partecipante verrà consegnato l’attestato di partecipazione. Ai vincitori delle diverse categorie oltre all’attestato di partecipazione verrà conferito un premio.

