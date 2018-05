Gavardo: mostra 'Sospese'

Mostra d'arte in cui, pittura, poesia e musica interagiscono per esprimere al meglio il presente carico, ma allo stesso tempo fuggente, delle opere di Angelo Bordiga. La mostra sarà inaugurata venerdì 1 giugno, alle ore 20:00, fra le mura del Vecchio Mulino di Gavardo

Le figure di Angelo Bordiga si fonderanno infatti con l’ambiente, con gli scritti di Giovanna Vezzoni e con la musica di Claudia Is On The Sofa (Claudia Ferretti) e tutto risulterà così sospeso secondo molteplici dimensioni.

All’inaugurazione sarà presente Massimo Tedeschi, presidente dell’Associazione Artisti Bresciani, che presenterà l’artista e la sua pittura, mentre si esibirà dal vivo Claudia Is On The Sofa che, con le sue note, avvolgerà in un abbraccio musicale tutti i presenti.