“La Compagnia dei Solitari”, Francesco Levi e Roberto Ciroli in mostra a Brescia

In mostra, negli splendidi spazi della “Cucina del Santellone” a Brescia, una galleria di personaggi surreali realizzati da Roberto Ciroli e Francesco Levi.



Il sollevatore di nuvole, il pescatore di stelle, il veggente delle pozzanghere sono solo alcuni dei grotteschi personaggi che abiteranno l’esposizione.



La mostra sarà composta da circa trenta illustrazioni di varie dimensioni realizzate da Francesco Levi con biro e pennarelli su carta e legno ed una selezione di installazioni create a quattro mani con Roberto Ciroli.



Personaggi racchiusi in mondi di cristallo sospesi nell’aria, illusionisti delle costellazioni, tapiri funamboli, uomini albero in un racconto straniante e poetico. La mostra sarà presentata da Anna Lisa Ghirardi.



"La Compagnia dei Solitari"

Francesco Levi e Roberto Ciroli



Dal 10 maggio 2018 al 10 settembre 2018

Inaugurazione giovedi 10 maggio ore 18.30



LA CUCINA DEL SANTELLONE

Via del Santellone 116 Brescia

