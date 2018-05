Desenzano: mostra degli alunni dell'istituto Bazoli Polo

Bazoli Polo in Mostra, evento da martedì 29 maggio a domenica 3 giugno, in Castello a Desenzano dove saranno esposti i lavori del corso di Grafica e Comunicazione dell'Istituto Bazoli Polo di Desenzano del Garda. Un'importante occasione dove la didattica attiva si mette in mostra alla cittadinanza, ripercorrendo aree tematiche suddivise nelle tre sale espositive:



PROGETTI ESTERNI E CONCORSI

In questa sala sono esposti i lavori degli studenti relativi ai progetti esterni e ai concorsi a cui l'Istituto "Bazoli-Polo" ha aderito.

Progetti esterni eseguiti per:

Città di Desenzano del Garda, Garda Uno SpA, Museo Rambotti, Villa Brunati Biblioteca Civica A. Anelli - Desenzano del Garda, Automobile Club Brescia, Open Week (Regione Lombardia – ASST Garda), Dadadiogene.

Concorsi:

Città di Desenzano del Garda, Guardia di Finanza, Avis, Banca D'Italia, Matematica Senza Frontiere 2018, Taglieri d'autore, Trismoka.



MANIFESTI DELLA SCUOLA

In questa sala è esposta una selezione dei manifesti eseguiti per i convegni, le conferenze, gli spettacoli e le iniziative dell'Istituto

"Bazoli- Polo".

Sono presenti, inoltre, i "Manifesti dell'anno" ossia i manifesti annuali dell'Istituto.



CONCORSO INTERNO "GIOVANI VISIONI DEL GARDA" E LAVORI DELL'ANNO SCOLASTICO

In questa sala è esposta una selezione dei lavori relativi alla prima edizione del concorso interno all'Istituto "Giovani Visioni del

Garda", oltre che i progetti vincitori dello stesso.

Sono presenti, inoltre, i migliori lavori dell'anno scolastico.



Orario:

10.00-12.30 | 15.00-18.00 | 29-30-31 maggio

9.30-13.00 | 16.30-19.30 | 1-2-3 giugno

Gallery