Darfo: mostra 'Tener a Mente'

La mostra propone una raccolta delle tracce più significative dei lavori di Gherardo Frassa, camuno di nascita, cosmopolita d’adozione scomparso prematuramente nel 2014.

Frassa ha dialogato attivamente con l’avanguardia intellettuale della seconda parte del Novecento e dei primi anni del nuovo Millennio: Arbore, Cerri, Forattini, Altan, Carra, Tadini, Daverio, Branzi, Chiambretti… offrendo un prezioso contributo alla realizzazione di eventi a Pitti Immagine, Pirelli Progetto Bicocca e collaborando con Bulgari, Vogue, Mont Blanc, per citare solo i più noti. la rassegna dedicata alla icona universale di una cultura popolare che a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso diventò cultura pop.Artigiano, artista, collezionista, designer, creatore di mode.

Un legame, quello con la Valle Camonica, che non si è mai dissolto, nonostante i viaggi nelle capitali europee e negli States dove visse 7 anni on the road; un uomo, un artista, che ha saputo cogliere i respiri delle innovazioni e li ha genialmente trasfusi nella sua espressione artistica.