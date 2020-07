Darfo Boario Terme: Euro Sider Scalo main sponsor della mostra “Leonardo da Vinci 3d”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Dopo la prima edizione, svoltasi a Milano nel 2019, Leonardo da Vinci 3D giunge alla sua seconda tappa e approda in Valcamonica, con la promessa di un’esperienza di mostra rivoluzionaria e futuristica, capace di raccontare le opere di Leonardo da Vinci attraverso un linguaggio multisensoriale, fra realtà aumentata e percorsi immersivi, lungo un viaggio che segue e ripercorre le tracce di Leonardo attraverso la modernità di immagini, suoni, luci, musiche, colori.

Euro Sider Scalo crede fortemente nei principi di innovazione e di crescita, e per questo ha accolto con entusiasmo la possibilità di promuovere un evento così importante e orientato al sostegno alla cultura e alle attività del territorio. “Siamo fieri di essere Main Sponsor della mostra Leonardo da Vinci 3D – ha dichiarato Nicola Pastorelli, direttore generale - come Euro Sider Scalo crediamo fortemente nella valorizzazione del nostro territorio e con questo evento vogliamo esprime in maniera concreta la vicinanza alla comunità.

Leonardo Da Vinci 3D è un’ottima occasione per sostenere le attività locali e portare una grande mostra nel territorio di casa.” Per tutto il periodo della mostra, Euro Sider Scalo coglierà l’occasione per fornire aggiornamenti in diretta sulla mostra e sulle iniziative che verranno organizzate a corollario attraverso i propri canali social – Facebook, Twitter, Linkedin e Instagram – condividendo fotografie, curiosità sulla mostra e sulla sua organizzazione e informazioni utili ai visitatori al fine di garantire la migliore esperienza possibile, in maniera divertente e in piena sicurezza.