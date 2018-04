Toscolano: "Cimeli della Grande Guerra in Alto Garda" al Museo della Carta

L’associazione Gruppo Ricerca, nata nel 2015, si occupa di riportare alla luce reperti che testimoniano i grandi eventi storici che hanno lambito il territorio gardesano e il suo entroterra nel Novecento. La mostra è composta principalmente da ritrovamenti effettuati sulle montagne dell’Alto Garda, successivamente restaurati e conservati dai componenti dell’associazione. In questo particolare luogo – l’Alto Garda – che ha vissuto la condizione di zona di confine e cerniera tra identità nazionali, con tutte le complessità e conseguenze che hanno caratterizzato tale status in termini di trasformazioni territoriali, sociali e politico-istituzionali, l’esposizione affonda le radici nel primo conflitto mondiale per porlo all’attenzione del visitatore con lo scopo di indurlo alla riflessione e consegnare frammenti di storia alle future generazioni. Accanto a equipaggiamenti, armi e materiale bellico (bombe a mano, baionette, elmetti ) saranno esposti molti oggetti di vita quotidiana utilizzati dai soldati ( tazze, contenitori di vari materiali, fibbie, anelli,monete… ).



L’intento è quello di ricreare un vero e proprio percorso, nel centenario della fine della Grande Guerra, che racconti le vicende storico-militari nazionali e al contempo il quotidiano dei soldati impegnati al fronte attraverso gli oggetti rinvenuti. La mostra prevede inoltre una sezione fotografica che raccoglie scatti effettuati durante la fase di ricerca, di restauro e di attimi successivi a ritrovamenti.



CIMELI DELLA GRANDE GUERRA IN ALTO GARDA a cura dell’Associazione Gruppo Ricerca



Inaugurazione: domenica 8 aprile ore 15 - 24 giugno 2018



Sede: Museo della carta Via Valle delle Cartiere 25088 Toscolano Maderno (BS)



Tel. 0365 641050 – 0365 546023



info@valledellecartiere.it - www.valledellecartiere.it



Orari: tutti i giorni dalle 10,00 alle 18,00



Biglietto intero: € 7,00 ridotto: € 5,00 (gruppi composti da minimo 20 persone, 6-18 anni, over 65)

Residenti nel Comune di Toscolano Maderno: € 3,00

Gratuità: disabili e loro accompagnatori, bambini di età inferiore ai 6 anni