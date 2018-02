Brescia: CidneON 2018

Conto alla rovescia: l'obiettivo dichiarato è quello di battere (alla grande) il record della prima edizione, quando in castello arrivarono più di 150mila visitatori. Non sarà impossibile, anzi: anche perché l'edizione numero due (dal 10 al 17 febbraio 2018) durerà più di una settimana, otto giorno, e non più cinque come nel 2017.

Questo è CidneON, il festival delle mille luci in scena al castello di Brescia, presentato giovedì pomeriggio in Loggia (in presenza del sindaco Emilio Del Bono e della sua vice Laura Castelletti) e da quest'anno ufficialmente inserito nel circuito internazionale Ilo, la Internazional Light Festival Organization.

Le novità del nuovo anno. Innanzitutto i giorni d'apertura: come detto saranno otto e non cinque, con un fine settimana e giornate di sicuro richiamo come San Valentino e San Faustino. Gli orari: porte aperte dalle 18.30 alle 24, con l'ultimo accesso previsto intorno alle 22.30. La durata dell'intero percorso (che sarà circa di due chilometri) si aggira intorno ai 60 minuti, 70 per stare tranquilli.