Brescia: Mostra Via Crucis, il volto donato

Il Centro Mater Divinae Gratiae, in collaborazione con l’Associazione per l’arte Le Stelle, offre una riflessione quaresimale accompagnata dall’esposizione delle quattordici stazioni della Via Crucis, realizzate da Valter Gatti.

Il sottile segno grafico acquarellato su carta esalta la narrazione dell’evento simbolo del dolore universale in tutto il suo crudo dipanarsi. Anche il Cristo, nel suo salire al calvario, si fa traccia, memoria fissata nel tempo, ben visibile ma riconoscibile solo a chi è disposto ad una condivisione, non da semplice spettatore, ma seguendo gli stessi passi, insieme con l’autore, ripercorrendo la memoria della tradizione cristiana e caricandola della pietà contemporanea. Inaugurazione: domenica 3 marzo, alle ore 17.30.

È possibile visitare l’esposizione fino al 22 aprile 2019 nei seguenti orari: 9-12/14-18. L’ingresso è libero. Per informazioni: www.materdivinaegratiae.it info@materdivinaegratiae.it tel. 030.3847212-210