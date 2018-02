Brescia: mostra " Vangelo secondo Giovanni"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Nella linea della valorizzazione dell’arte come linguaggio di spiritualità e via all’incontro con Dio, anche per il tempo quaresimale il Centro Mater Divinae Gratiae in collaborazione con l’Associazione per l’arte Le Stelle e l’UCAI di Brescia, propone una particolare esposizione: "Il Vangelo secondo Giovanni", un complesso lavoro grafico e pittorico, opera dell’artista bresciana Mara Cantoni, che più volte si è cimentata con la parola scritta di testi letterari e poetici, e che in questa occasione, per la prima volta si è posta a confronto con il testo sacro.

Nello scorrere delle 29 tavole esposte, la forza evocativa universale del testo evangelico si incontra con gli stili comunicativi della sensibilità contemporanea, esprimendosi in segni e simboli di impatto immediato. L’esposizione verrà inaugurata domenica 18 febbraio 2018alle ore 17.30. Il libretto che raccoglie le opere del Vangelo secondo Giovanni, disponibile in mostra, è corredata da prefazione di mons. Giacomo Canobbio e da una nota di Carmela Perucchetti. È possibile visitare l’esposizione fino al 2 aprile 2018 nei seguenti orari: 9-12.00 / 14.00-18.00.