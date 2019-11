Brescia: visita in lingua portoghese al museo di Santa Giulia

Nuovo appuntamento con le speciali visite in lingua di Incroci, il servizio museale, declinato in percorsi rivolti alle comunità provenienti da altre culture, condotto da operatori e mediatori culturali in lingue differenti. Appuntamento alle ore 15.00 presso la biglietteria del Museo di Santa Giulia. Il servizio di guida ha un costo agevolato di € 3,50.

Prenotazione obbligatoria: CUP 030.2977833-834; santagiulia@bresciamusei.com