Brescia: i capolavori di Franceschetti e Basiletti protagonisti della Pinacoteca Tosio Martinengo

Ptm andata e ritorno: il progetto della Fondazione Brescia Musei che trasforma le “partenze” collegate alle richieste di prestito in “arrivi” di opere ospiti: un’occasione per accogliere nelle sale della nuova Pinacoteca capolavori che dialoghino con la collezione permanente. Protagoniste due opere delle collezioni civiche: la statua di Giovanni Franceschetti, Carolina Lera Brozzoni in veste di Flora e l’opera di Luigi Basiletti, Niobe, che sarà posta in relazione con quattro disegni preparatori a essa collegati.



In questa occasione, un regalo speciale per tutti: sabato 19 e domenica 20 ottobre, dalle ore 16.00 alle 18.00, speciale ingresso gratuito alla Pinacoteca Tosio Martinengo.



Sabato 19 e domenica 20 ottobre, ore 16.15: Speciale visita guidata ai capolavori, a cura dei Servizi Educativi della Fondazione Brescia Musei. Un percorso coinvolgente alla scoperta dei capolavori esposti nelle sale delle Pinacoteca Tosio Martinengo: Flora, un potente omaggio alla scultura classica e all’ideale della bellezza e delle virtù femminili e Niobe, che costituisce invece un’occasione unica per mostrare le qualità di pittore finissimo e di elegante disegnatore del Basiletti, “amico carissimo” del mecenate bresciano, Paolo Tosio.



L’ingresso e la visita guidata sono gratuiti

Prenotazione obbligatoria: CUP 030.2977833-834; santagiulia@bresciamusei.com



