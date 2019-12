Brescia: itinerari nei musei civici per mamme e papà con bambini in fascia

Itinerari nei Musei Civici per mamme e papà con bambini in fascia. Piacevoli passeggiate alla scoperta dei Musei cittadini, pensate per rispondere alle necessità dei più piccoli e delle loro mamme, dei loro papà e caregivers: una durata contenuta (1 ora), ritmi rilassati, momenti di condivisione di pensieri e riflessioni.



Un’ora dedicata alla scoperta dei capolavori della Pinacoteca e delle sue coloratissime sale. All’occorrenza, i servizi della Pinacoteca sono muniti di fasciatoio.



Gli incontri si tengono ogni primo giovedì del mese

Costo: € 6.50 adulti; gratuito per i possessori del “passaporto culturale”.

Prenotazione obbligatoria: CUP 030.2977833-834 - santagiulia@bresciamusei.com