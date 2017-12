Brescia: musei gratuiti

Dal 24 al 31 dicembre Fondazione Brescia Musei regala a tutto il pubblico cittadino e ai turisti presenti a Brescia durante le festività l’ingresso gratuito ai Musei Civici ed alle mostre temporanee "Mimmo Paladino. Ouverture" e "A life: Lawrence Ferlinghetti. Beat Generation, ribellione, poesia".



Un'iniziativa speciale per rendere i musei della città sempre più accoglienti e dinamici. Sarà anche l’occasione per visitare il percorso espositivo della sezione dedicata alla Pinacoteca Tosio Martinengo, temporaneamente ospite al Museo di Santa Giulia, e visitabile fino all’8 gennaio 2018, prima del trasferimento definitivo delle opere nella sede storica della Pinacoteca che riaprirà nel mese di marzo 2018.



Durante la settimana si rinnova l’opportunità per vivere il Museo in orario serale, nella quiete di una visita notturna, con il ciclo di incontri "On the road again" dedicato alla mostra "A life: Lawrence Ferlinghetti".



L’appuntamento è per giovedì 28 dicembre alle ore 20.00, con il nuovo itinerario Da Beat a Beatnik a Hippie. La filosofia della pace: dalla Beat alla Love Generation, passando per i Beatnik, movimenti dai molti temi comuni come la contestazione delle norme più rigide e antidemocratiche in vigore nel tempo, il rifiuto delle convenzioni e del conformismo e soprattutto il pacifismo. Filosofie di vita che hanno avuto risonanze planetarie pur manifestandosi in ogni paese con motivazioni e forme espressive differenti.



Per partecipare è necessario prenotarsi presso il CUP 030.2977833-834 - santagiulia@bresciamusei.com (biglietto gratuito + servizio guida € 4 a persona).

Gli orari di apertura dei musei e delle mostre durante le festività

Museo di Santa Giulia; Brixia. Parco archeologico di Brescia romana; Museo delle Armi Luigi Marzoli:

- dal 24 al 31 dicembre dalle 9.00 alle 18.00;

- giovedì 28 dicembre dalle 9.00 alle 22.00;

- lunedì 1 gennaio dalle 11.00 alle 20.00



Chiuso il 25 dicembre

(La biglietteria chiude un’ora prima)

www.bresciamusei.com