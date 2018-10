Brescia: mostra fotografica "La Grande Guerra"

In occasione del centenario dalle Grande Guerra, sabato 20 ottobre alle 10.30 nel Salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica “Gli Occhi della Grande Guerra” che rimarrà in esposizione fino all’8 novembre.

La rassegna fotografica, realizzata per la sezione di Brescia dell'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia e a cura di Stefano Aluisini, Ezio Avaldi e Ruggero Dal Molin per Unuci – Unione Nazionale Ufficiali in Congedo Brescia, riepiloga i tratti di fondo della Prima Guerra Mondiale in cinquanta scatti, divisi in varie sezioni tematiche.

Le immagini, provenienti da collezioni pubbliche e private, raffigurano i protagonisti di allora: soldati, infermiere, italiani e stranieri. Sarà inoltre realizzato, in un numero limitato di copie, un libro-catalogo fotografico non destinato alla vendita, che consentirà ad Unuci Brescia di raccogliere contributi per la Memoria dei Caduti nella Grande Guerra.

l pubblico potrà visitare la mostra da lunedì a sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 19, mentre sabato 27 ottobre, potrà accedere solo la mattina. Domenica 4 novembre, invece, per celebrare la festa delle Forze Armate, ci sarà un’apertura straordinaria.