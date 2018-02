Brescia: mostra con gli occhi di Medici senza frontiere

A pochi mesi dalla sua inaugurazione, il punto prelievi Synlab di Via Marconi amplia ulteriormente la proposta di appuntamenti rivolti al pubblico. Questa volta sarà una mostra di Medici Senza Frontiere a far riflettere i cittadini bresciani, che potranno visitarla liberamente da lunedì 19 a venerdì 23 febbraio nella hall del punto prelievi.



Attraverso la mostra, il visitatore ripercorrerà l’azione di Medici Senza Frontiere nei conflitti armati, nelle emergenze, sui territori colpiti da epidemie, nei soccorsi in mare e nell’aiuto dato alle popolazioni in fuga (oggi oltre 60 milioni di persone).



“Con gli occhi di Medici Senza Frontiere” è un’esposizione composta da una serie di pannelli volti a ricostruire, attraverso gli scatti di fotografi di livello internazionale da sempre vicini a MSF e la voce di operatori sanitari e di pazienti, alcune tappe importanti della storia dell’organizzazione, Premio Nobel per la Pace nel 1999.



Durante la settimana di apertura al pubblico, oltre all’allestimento della mostra, sarà presente lo staff di Medici Senza Frontiere per illustrare le attività medico-umanitarie svolte attraverso oltre 400 progetti in più di 60 Paesi, al fine di garantire a tutti il diritto alla salute.