Brescia: mostra Antifone maggiori dell'avvento

Il Centro Mater Divinae Gratiae, in collaborazione con l’Associazione per l’arte Le Stelle, ha scelto di accompagnare il tempo di Avvento con il grande ciclo delle sette Antifone maggiori di don Renato Laffranchi, il notissimo sacerdote pittore bresciano che ha saputo dare forma e colore della contemporaneità a tempi, testi e avvenimenti della storia sacra.

Le antifone, brevissime composizioni in latino nate con la melodia gregoriana e che precedono il canto vespertino del Magnificat nei sette giorni antecedenti al Natale, vengono trasposte in altrettante tavole di grande formato, ad arco, evocanti antiche architetture, su ognuna delle quali l’artista compone, intersecandole tra loro, non tanto immagini simboliche quanto le parole stesse di ogni singola invocazione, lasciando intenso ed intatto il grande senso del mistero che avvolge l’Incarnazione.

Composto nel 2003, il ciclo delle Antifone ha accompagnato il periodo di Avvento in numerose occasioni in luoghi sacri e centri di spiritualità, interpretando il senso più autentico dell’arte cristiana. Inaugurazione: domenica 25 novembre, alle ore 17.30. È possibile visitare l’esposizione fino al 12 gennaio 2019 nei seguenti orari: 9-12/14-18. Ingresso libero. Per informazioni: www.materdivinaegratiae.it info@materdivinaegratiae.it tel. 030.384721