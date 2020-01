Brescia: "Alchimia, la lingua del segreto", 30 immagini di maestri alchimisti

La mostra dedicata all'Arte alchemica si svolge a Brescia, dal 18 gennaio al 16 febbraio, presso la sede dell'Associazione Archeosofica, in via Fiume 12,

L'ingresso al pubblico è gratuito.



Orari:

Martedì, mercoledì, venerdì: 17.00 - 20.00

Sabato: 14.00 - 20.00

Domenica 16.00 - 20.00



"Alchimia, la lingua del segreto": 30 immagini di maestri alchimisti.



Una ricerca seria ed accurata, svolta da due studiose e ricercatrici nelle più prestigiose biblioteche del mondo che hanno autorizzato la ristampa in alta definizione di illustrazioni alchemiche famose e di altre sconosciute, dalle miniature alle stampe della prima età moderna.

Uno degli intenti del libro, e della mostra che ne è nata successivamente, è quello di creare un percorso ideale tra queste immagini, in modo da accompagnare il lettore attraverso l'enigmatico e affascinante mondo dell'alchimia, con illustrazioni descritte ed il loro il linguaggio simbolico.



Per informazioni chiamare/Whatsapp 347 719 8441