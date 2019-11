Brescia: mostra Michael Kenna

“Rafu” (裸婦), termine giapponese che significa “nudo di donna”, è il titolo scelto da Kenna per presentare una serie di scatti nati dall’appassionato e paziente lavoro che dal 2008 ha portato l’artista a misurarsi con il genere del nudo femminile all’interno di un’ancor più vasta ricerca che da oltre trent’anni lo vede immortalare i luoghi più poetici del Giappone.



I ritratti delle donne da lui scelte (attrici, ballerine, impiegate, fotografe e praticanti di yoga incontrate in varie località del Paese), sono poi confluiti nella recente edizione Rafu (Nazraeli Press, 2018).



"La loro volontà di esprimersi davanti alla macchina fotografica e la fiducia nella mia integrità come fotografo ci hanno permesso di impegnarci in esplorazioni e conversazioni visive creative", afferma il fotografo britannico. "Il corpo umano è un miracolo assolutamente sorprendente e misterioso in una miriade di modi", aggiunge. “Considero le rappresentazioni creative del nudo, storiche e contemporanee, come inviti aperti a esplorare questa sfida estetica”.



Insieme alla serie Rafu sarà presentata una selezione di fotografie recentemente pubblicate in Des Oiseaux (Xavier Barral, 2019). Ad unire le due serie ritroviamo lo stesso clima psicologico e la stessa suggestiva luce diafana che negli anni l’autore ci ha abituati ad associare al suo sguardo.



L’autore sarà presente in galleria Mercoledì 18 dicembre 2019 alle ore 18:00 per presentare i due volumi Rafu e Des Oiseaux.