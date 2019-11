Brescia: laboratorio per bambini al museo Santa Giulia

In una macchia...Il mondo: laboratorio per famiglie con bambini dai 5 gli 8 anni.

Il laboratorio affronta una delle tecniche con le quali Zhera Doǧan si è confrontata durante il periodo di reclusione a Tarso: senza mezzi tradizionali per dipingere è riuscita a dare vita ad opere sorprendenti che partivano dalle emozioni forti e confuse che stava provando, alle quali ha cercato di dare ordine e forma. La macchia non come sporcatura ma come via d’accesso all’immagine, strada misteriosa nella quale incontrare figure sorprendenti e inattese. Prenotazione obbligatoria: CUP 030.2977833-834; santagiulia@bresciamusei.com