Brescia: inaugurazione mostra dedicata a Gino De Dominicis

Sabato 17 Marzo, alla “17.2 Art Gallery” in Corso Martiri della Libertà 21 Brescia alle ore 17,00, s’inaugurerà la mostra “Sicinimod Ed. e altri documenti” dedicata a Gino De Dominicis e al suo libro d'artista “Sicinimod Ed.”, opera edita nel 1997 pochi mesi prima della morte. Si tratta di un libro enigmatico, a cominciare dal titolo, tra i più rari e ricercati dai collezionisti d’arte concettuale. In mostra si esporrà il progetto tipografico nelle tre diverse versioni autografe accompagnato da una selezione di fotografie e documenti originali.



Giampiero Mughini parteciperà all'evento presentando il suo nuovo libro “Che profumo quei libri. La biblioteca ideale di un figlio del Novecento”, edito da Bompiani, in uscita il prossimo 7 Marzo, un'opera scritta in onore dei libri in cui si raccontano anche le vicende editoriali di “Sicinimod Ed.”



"Un libro in onore dei libri, quelli di carta. Libri come cavalieri, che vanno alla carica, disperata e inane, contro il fuoco battente dell’artiglieria digitale. Fragili creature da pochi centimetri di altezza e pochi centimetri di larghezza, ma che non per questo hanno un’aria meno imponente nel loro osare contro un nemico ben equipaggiato. Giampiero Mughini ha scelto alcuni dei libri a lui più cari fra quelli della sua collezione dedicata al Novecento italiano, non necessariamente i più famosi e riconosciuti, anzi spesso i più obliqui, azzardati e trascurati dal grande pubblico.” (testo tratto dal risguardo di copertina)



La “17.2 Art Gallery”, diretta da Alessandra Faita, è uno spazio espositivo nel centro di Brescia dedicato ai libri d’artista e ai documenti originali delle avanguardie artistiche e letterarie del ‘900. Avvalendosi della collaborazione con l’Arengario Studio Bibliografico di Gussago, attivo da trent’anni sul mercato internazionale, la galleria-libreria costituisce un punto d’incontro fra appassionati, collezionisti, curatori di musei e studiosi.