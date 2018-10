Brescia: Esposizione avanguardia d'autore di Vezzoli Angelo

La Tana degli Elfi, originale ristorante in via Manara a Brescia, che i proprietari amano definire “rifugio informale”, si prepara ad accogliere le opere dell’artista rovatese Angelo Vezzoli.



Sabato 13 ottobre, dalle ore 18, un aperitivo in compagnia del pittore darà inizio all’esposizione “Avanguardia d’Autore”. In quest’occasione Angelo Vezzoli presenterà le sue opere, illustrando le tecniche, i pensieri e le emozioni che si celano in ogni suo lavoro. Le opere rimarranno esposte nei locali della Tana, a disposizione degli ospiti fino al 13 gennaio 2019.



Ottimi piatti ispirati alla tradizione, ma resi originali dal tocco personale dello chef Lino, potranno essere degustati nelle intime sale dal sapore familiare che, per questa iniziativa fortemente voluta dai proprietari, saranno arricchite dagli originali lavori dell’artista.



L’allestimento è stato studiato per arricchire gli spazi autentici e creativi del ristorante, con l’intento di creare un’atmosfera unica che coinvolga l’ospite in un’esperienza sensoriale.

Le opere che verranno esposte esplorano diversi stili pittorici: alcune, ispirate all’action painting, si distinguono per l’utilizzo dei colori, altre stupiscono per l’impiego di materiali alternativi come lastre di alluminio lavorate con incisioni o sulle quali sono impresse opere di famosi autori come Dalì e Da Vinci e rielaborate secondo la personale visione dell’autore, infine, altre ancora, realizzate con inchiostro su cartoncino, ben si armonizzano con l’ambiente più bucolico. Le cornici, in legno decorato oppure in legno grezzo, sono tutte utilizzate con lo scopo esaltare i dettagli di ciascuna opera donando un valore aggiunto alla visione d’insieme.



Alcuni dei quadri scelti per l’evento, sono già stati esposti nelle precedenti personali di Vezzoli: “L’Arte si Mostra”, presso Palazzo Ferrajoli, in piazza del Qurinale a Roma nel (marzo 2018); “Introspettiva d’Autore”, presso la sala del Pianoforte del Municipio di Rovato (marzo 2018) e l’esposizione sul Torrione di Mura a Palazzolo, durante la peculiare festa dedicata alla ricostruzione storica (settembre 2018).



L’aperitivo di sabato 13 ottobre, sarà seguito da una cena in compagnia del pittore. Vi invitiamo a visitare il sito internet www.vezzangelo.com per ulteriori dettagli sul programma e per scaricare un coupon che darà diritto ad uno sconto per la cena.