Brescia: mostra "Cina ieri e oggi"

“Cina, ieri e oggi”: 16ª mostra didattica dei missionari saveriani, che rimarrà aperta fino al 4 di marzo. Accanto alla mostra sono allestiti, solo durante la mattina e solo per le scuole, dei laboratori per la conoscenza di come sono costruiti gli ideogrammi di alcune parole cinesi, con diversi gradi di apprendimento a seconda dell’età, con la collaborazione della prof.ssa Liu Bin, insegnante di madre lingua cinese e Presidente della Associazione Culturale “HUA XIA”, e con diversi gradi apprendimento a seconda dell’età.