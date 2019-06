Brescia: mostra collettiva anime

Tavola Rotonda - why not? e Collettivo Tundra organizzano la mostra collettiva "Anima" all'interno delle sale del prestigioso Palazzo Averoldi, sito in via Moretto, 12 a Brescia.

Inaugurazione con aperitivo: Venerdì 7 giugno ore 19.00

Artisti:

M.Ono (Marco Onorio)

Andrea Bessi (andreabessi_)

Beatrice Zanardelli (beatrice.zanardelli)

Eliza (Elisa Bertolini)

Francesca Kiara (Francesca Kiara)



Dal 7 al 16 giugno

Orari di apertura:

Venerdì 19.00- 22.00

Sabato e Domenica: 10.00 - 12.00 e 16.00 - 20.00