Brescia: Africa Now, mostra d’arte contemporanea africana

La mostra d’arte contemporanea porterà in città 22 opere di artisti provenienti da tutto il continente africano. Un’esposizione che intende far conoscere una scena artistica in grande trasformazione promuovendo il recupero della dignità culturale e fornendo ai visitatori un’immagine utile a cambiare i pregiudizi. Le opere rappresenteranno l’Africa con tutte le contraddizioni e l’incontenibile vivacità che la contraddistinguono attraverso l’utilizzo di diversi materiali, tessuti e colori dall’arte figurativa a quella astratta.

Una varietà culturale che dimostra l’impossibile omogeneità artistica di un continente così vasto ma accomunato allo stesso tempo dalla tradizione e dall’evoluzione. Il passato (ed il presente) turbolento, caratterizzato da invasioni e difficoltà centenarie hanno condizionato inevitabilmente la vita degli africani che viene mostrata senza filtri nelle loro creazioni. Negli ultimi anni, dal punto di vista artistico, l’interesse per questo continente sta crescendo e sempre più realtà culturali cercano di porre l’attenzione sull’eccezionalità delle opere.

Africa Now celebra la straordinarietà data dalla semplicità e dell’ingegno di un popolo talvolta poco considerato. L’esposizione è possibile grazie alla collaborazione tra le due realtà artistiche Stelva Artist in Residence e MO.CA che rinnovano un connubio culturale consolidato e stabile cresciuto attraverso la cooperazione nella manifestazione Meccaniche della Meraviglia.