Brescia: mostra 'Abuot a girl'

Sabato 8 giugno inaugura About a Girl, mostra delle artiste bresciane Federica Frati e Laura Pedizzi. Realizzata in occasione del Wowomen Festival, appuntamento sulla creatività femminile, la mostra apre uno scorcio sulla donna vista come individuo, oltre gli stereotipi di genere. L’evento avrà luogo nel Laboratorio in corso di Giulia Pasini e Melania Salvi in via delle Battaglie 54, Brescia.



"About a girl è il risultato dello scambio tra due artiste bresciane: Laura Pedizzi e Federica Frati, che in modi differenti e allo stesso tempo simili, si trovano a riflettere sulla donna, osservata al di là di qualunque distinzione di genere e intesa invece come creatura umana.

Laura Pedizzi, mediante un segno misurato e disadorno, genera figure senza volto, dialoganti con uno spazio altro, delineando un’umanità indeterminata, sola, disorientata. L’artista dà vita ad un corpo femminile stilizzato e privo di sensualità, che cela nelle sue movenze trattenute, inquietudini e desideri.

Federica Frati, con un gesto violento e drammatico descrive creature inermi e pervase da un senso di smarrimento, insito nell’uomo moderno, fagocitato dalla Tecnica e orfano degli Dei. Le sue figure femminili, sgraziate e spigolose, sono tormentate dal senso di limitatezza proprio dell’esperienza umana.

Due visioni queste che convergono sia da un punto di vista formale, nella ricerca della sintesi, che da quello contenutistico, evidenziando il disagio che necessariamente accompagna gli esseri umani in quanto tali."