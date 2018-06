Bagnolo Mella: mostra " 2018. Odissea nello spazio e nella mente"

Dopo millenni di evoluzione e progresso l'Umanità ha trovato una propria dimensione o al contrario si sta disperdendo nel vuoto cosmico, materiale ed interiore?



Da questo tema di fondo nasce una mostra collettiva realizzata nelle sale espositive del Palazzo Bertazzoli, sito in Via XXVI Aprile 48 a Bagnolo Mella (BS). Inaugurazione: venerdì 29 giugno ore 20, con Music selecta by Dj Puk & Phil Delcorso.



Orari mostra a ingresso libero:

Venerdì 29 Giugno "inaugurazione": dalle 20:00 alle 23:00

Sabato 30 Giugno: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 20:00

Domenica 1 Luglio: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 18:00 alle 22:00

Giovedì 5 Luglio: dalle 18:00 alle 22:00

Venerdì 6 Luglio: dalle 18:00 alle 22:00

Sabato 7 Luglio: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 20:00

Domenica 8 Luglio "finissage": dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 18:00 alle 22:00

***Sarà possibile accedere alla mostra in eventuali altri orari e giorni previo appuntamento (tel. Francesca Chiara 3405809525)



Curatrice: Simona Caccia



Autori:

Francesca Kiara (Francesca Chiara)

Andrea Bessi

Beatrice Zanardelli

Eliza (Elisa Bertolini)

Manuel Giacometti

M.ONO (Marco Onorio)

SIKU



Generi: arte contemporanea, pittura, scultura, disegno e grafica