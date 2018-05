Cene e aperitivi, eventi e musica: il castello di Montichiari diventa "PopUp"

Una bella, bellissima novità per l'estate in arrivo: lo storico castello Bonoris di Montichiari, costruito più di 120 anni fa su preesistenti ruderi medievali, da questo weekend diventa un “Castello PopUp”, e per la prima volta apre le sue porte al grande pubblico. Sarà una stagione tutta da scoprire: a partire da questo fine settimana, e fino a settembre, sarà operativo anche il bar all'interno delle mura, gestito dai ragazzi de “La Bottega delle Carni”.

Dalle 19 in poi non solo aperitivi, assaggi e degustazioni, ma venerdì e sabato anche la possibilità di cenare (solo su prenotazione), e poi di nuovo aperti domenica per uno speciale happy hour. Conto alla rovescia: questa volta si comincia per davvero, con quattro proposte diverse per soddisfare tutti i palati.

Tanto per gradire: menu di carne dalla tartare alla tagliata, menu di pesce con riso thai e spada, filetto di ombrina, l'immancabile spiedo alla bresciana, perfino un menu “veggie” tra gazpacho, lasagnette e verdure grigliate.

E certo non finisce qui. “Accoglieremo anche eventi innovativi, energici e coinvolgenti – spiegano i gestori – : il castello è ormai pronto, e attende solo la presenza dei suoi spettatori, cittadini e turisti che da tempo ne ammirano solo la magnificenza esterna. Sarà come una vita nuova, in cui il castello si arricchirà facendo fermentare al suo interno la giusta sintonia tra eventi pubblici e imprenditoria privata, tra bellezza e utilità”.

Il programma completo degli eventi sarà continuamente aggiornato sui canali social del nuovo Castello PopUp. Ma per ogni informazione extra, si può anche telefonare: +39 392 4963389.