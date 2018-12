Pattinaggio sul ghiaccio, torna la pista di "Moniga on Ice"

Ha ufficialmente aperto venerdì 30 novembre la pista di pattinaggio sul ghiaccio di Moniga del Garda, allestita come sempre alle spalle di Piazza San Martino. L'installazione di “Moniga on Ice” rimarrà operativa fino al 13 gennaio prossimo.

Gli orari

La pista sarà aperta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18, nel weekend e nei festivi anche la mattina, dalle 10 alle 12. Ingresso 5 euro comprensivo di noleggio dei pattini. Nei fine settimana non mancheranno i banchetti dell'Unione Sportiva e del gruppo Alpini, accompagnati da tè caldo e vin brulè.

Sono già stati programmati anche gli eventi speciali: il 9 dicembre alle 17 “Hollywood on Ice”, il 23 dicembre alla stessa ora “Christmas on Ice”. Apertura speciale anche la sera di Capodanno, con festa in piazza e musica dal vivo.