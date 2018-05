Chiari: Mercanti in Villa

Sabato 19 maggio, in occasione del passaggio della Mille Miglia, torna Mercanti in Villa la manifestazione che si svolgerà all’interno del parco di villa Mazzotti a Chiari.



Nella maestosa cornice del parco verranno allestiti gli stand di antiquariato, modernariato, vintage, collezionismo, artigiani, creativi ed operatori del proprio ingegno e molto altro saranno l’attrazione principale per i nostri affezionati visitatori.



Nell’arco della giornata potremo ammirare il passaggio delle oltre 450 vetture partecipanti alla Mille Miglia storica che transiteranno all’interno del parco. Infine da non perdere la m ostra fotografica dedicata alla Mille Miglia a cura del "Foto Club Valtenesi". Punto ristoro attivo .