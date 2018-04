Melissa Arici: la modella bresciana nell’ultimo spot della Lepel

Dopo essersi fermata a due passi dal sogno di una vita, sesto posto nella finale di Miss Italia 2014, la bresciana Melissa Arici (guarda tutte le sue foto) torna a far parlare di sé con il nuovo spot dell’intimo Lepel, in onda da una settimana su tutte le reti Mediaset.

La modella di Calcinato è la grande protagonista della pubblicità, dove fa bella mostra della sue forme mozzafiato mentre gioca con un piccolo serpente realizzato in computer grafica.

Non è la prima volta che l’incantevole Melissa appare in una pubblicità di prestigio. Ha infatti partecipato allo spot Nespresso ambientato sul lago di Como con George Clooney e un’altra star del cinema americano: l’attore comico Jack Black. Per Melissa allora fu solo un ruolo da comparsa, ora per la Lepel è l’unica e indiscussa protagonista.