I Måneskin al Leone Shopping Center di Lonato

LONATO. Hanno sbaragliato la concorrenza nell’ultima edizione di X-Factor - solo il pupillo di Mara Maionchi Lorenzo Licitra è riuscito a batterli sulla linea d’arrivo - e ora sono pronti per conquistare il mercato musicale con il loro ep d’esordio “Chosen”.

I Måneskin sono i protagonisti del primo firmacopie dell’anno al Leone Shopping Center che ha deciso di regalare alla sua clientela una bella sorpresa: quello in programma a Lonato domenica 14 gennaio alle ore 17 è il debutto dei Måneskin nel mondo dei firmacopie ospitati nei centri commerciali, e il Leone sarà l’unico mall in tutto il Nord Italia ad ospitarli. Prima di Lonato, infatti, il gruppo romano si mostrerà in pubblico solo alle librerie Feltrinelli di Torino e Genova. La tappa in provincia di Brescia sarà la terza e ultima del Nord Italia, poi il gruppo si sposterà al Centro e al Sud per le poche, selezionatissime, date degli instore che precedono il tour già sold out.

La risposta del pubblico bresciano alla notizia dell’evento è già da grande appuntamento, in linea con la popolarità del gruppo che, trascinata da un dirompente frontman come Damiano David, è esplosa in pochissime settimane. Si preannuncia un instore dai grandi numeri di affluenza.

Come sempre, per accedere al firmacopie al Leone, i fan dovranno essere in possesso di una copia dell’Ep CHOSEN. Sarà possibile fare foto con il gruppo e farsi firmare le copie del disco. Per agevolare la fruizione dell’evento da parte dei fan, il Leone ha organizzato la distribuzione di biglietti numerati (pass) per la formazione e il rispetto della fila di attesa. I biglietti numerati saranno distribuiti in cima alla scalinata in vetro a partire dalle ore 14 di domenica 14 gennaio, giorno dell’evento. Chi avrà acquistato il nuovo cd all’interno di uno dei punti vendita del centro commerciale, avrà diritto di priorità rispetto agli altri.

Sarà presente un fotografo ufficiale per immortalare l’incontro dei fan con l’artista. Fotografie che saranno pubblicate il giorno seguente sulla pagina Facebook del Leone (https://www.facebook.com/IlLeoneShoppingCenter/).