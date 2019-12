Natale a Lonato del Garda

Dal 7 al 26 dicembre, a Lonato del Garda c'è un menù ricco di eventi per l'arrivo del Natale. Ecco il programma completo:

7/12/2019

CONVERSAR DI LIBRI. Letture d'autunno

Biblioteca comunale

16.00

"Alda Merini, sono nata il 21 di primavera"



7/12/2019 - 15/1/2020

Mostra "Recuperiamo il nostro futuro"

Sala degli Specchi - Biblioteca



8/12/2019

Burraco in rocca

Rocca di Lonato

15.00



12/12/2019

Santa Lucia alla Bettola

Frazione Bettola

20.00



15/12/2019

MERCANTICO. Antiquariato, modernariato, collezionismo, hobbismo

Centro storico

9.00



15/12/2019

Visite teatrali alla Fondazione Ugo Da Como

"Casa del Podestà" - Fondazione Ugo Da Como

14.30



18/12/2019

Canti di Natale in piazza

Piazza Martiri della Libertà

18.00



21/12/2019

Concerto del Corpo Musicale di Lonato del Garda

Teatro Italia

21.00



22/12/2019

Christmas Run

Chiesa di Sant'Antonio

15.00

Corsa o camminata non competitiva a tema natalizio



24/12/2019 - 6/1/2020

100 presepi per le vie del centro

Centro storico



24/12/2019

Inaugurazione Mostra "100 Presepi" in sant'Antonio

Chiesa di Sant'Antonio



24/12/2019

Canto della stella a Sedena

Frazione Sedena

16.00



26/12/2019

Concerto dell Coro Arcangelo Da Lonato

Sala Celesti - Municipio