Limone sul Garda: fuochi d’artificio

Comincia la stagione dei fuochi d’artificio sul Lago di Garda. L’appuntamento è per le 22 di domenica 20 maggio sul lungolago Marconi di Limone, con il più spettacolare dei modi per dire ‘benvenuti’ ai tanti turisti già in arrivo nell’incantevole comune gardesano. La serata avrà inizio alle 21 con il concerto live della Travaglia Band.