Le novità Peugeot all’Evento Gruppo Bossoni

Il Gruppo Bossoni continua il proprio consolidamento sul Territorio di Brescia, rinnovando la Concessionaria Peugeot in Via Triumplina, 96 (ex-PuntoErre) con un evento dedicato.

Un Marchio, quello francese, entrato nel portafoglio aziendale da Gennaio 2019 dopo l’acquisizione dal Gruppo Liberini e che è da subito diventato parte integrante dell’Universo dell’Azienda di proprietà della famiglia Bossoni.

Ora anche con un nuovo Centro Usato completamente dedicato al Brand Peugeot Occasioni, l’Usato Garantito del Marchio.



In quest’ottica, ecco l’Evento di Sabato 16 Novembre dalle ore 18.30 per svelare la nuova veste della Sede di Gruppo Bossoni, a otto giorni dalla grande anteprima di Nuova Peugeot 208 svoltasi in Piazzale Arnaldo a Brescia.

Lo scorso Venerdì la presentazione in grande stile della novità del Marchio francese, con Laboratorio 17 e la customizzazione esclusiva dell’auto in centro Città.



Questo Sabato la seconda puntata con un aperitivo nel Salone rinnovato di Via Triumplina 96, dove l'azienda bresciana Laboratorio 17 –dopo le collaborazioni con Nike, il calciatore Neymar, il tennista Nadal e rapper come Gué Pequeno e Sfera Ebbasta- terrà un live custom lab, personalizzando direttamente in Showroom scarpe alla presenza dei partecipanti.

Una serata dedicata al futuro, all'innovazione, al cambiamento, con la possibilità di vedere non solo la nuova veste della Sede Peugeot, ma anche di assistere alla presentazione di quelle che saranno le attesissime novità del Brand.



Il Gruppo Bossoni è da più di trent'anni “Una Forza Sempre In Movimento” e anche oggi mette in pratica il suo motto con la nuova veste della Sede Peugeot, a ulteriore conferma della fiducia che il Gruppo ripone nel Brand francese.



Insieme alle sedi FCA, Kia, Volvo e la Filiale Peugeot di Viale Sant’Eufemia, il Gruppo Bossoni vanta ben 5 Concessionarie nel Territorio della Città di Brescia.



E in questo contesto, ecco la nuova veste per la Sede Peugeot di Brescia, in Via Triumplina, 96.

Rinnovata, innovativa, volta al futuro, esattamente come il Brand francese che con il suo claim #UnboringTheFuture si sta muovendo sempre più verso l'elettrificazione e l'evoluzione della mobilità.



La svolta verso l’ibrido e la tecnologia plug-in è ormai iniziata, oltre alle prossime novità completamente elettriche che contrassegneranno una nuova era per il Brand francese.

Peugeot e Gruppo Bossoni corrono sempre di più verso il futuro. Insieme, a Brescia.