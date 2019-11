Diventa il miglior Alleato di te stesso e dei tuoi clienti!

Scopri come evolvere e comunicare in modo efficace il tuo business attraverso il tuo valore unico e il Personal Branding.

Il coaching può farci diventare più forti nel business proprio perché ci fa prendere maggiore consapevolezza del nostro valore, delle nostre spinte motivazionali e di come comunichiamo. In un’era sempre più artificiale, dobbiamo imparare a utilizzare al meglio la tecnologia a disposizione, senza perdere la nostra individualità. Nell’evento verranno trattate queste tematiche e ci sarà anche una parte formativa sul Personal Branding, dove potrai portare a casa una prima analisi della tua immagine Linkedin.

Trainer:

Alessandra Abbattista - General Manager della Karakter Coaching School

Silvia Cusmai – Business Coach e Responsabile sede di Brescia

Mohamed Hamdy – Career e Business Coach

Il coaching non si conosce veramente finché non si vive, e lo vivrai su te stesso come cliente, come coach, come osservatore e come persona. Sarai il primo ad attivare un cambiamento, a scoprire risorse e a raggiungere dei traguardi personali.

Solo così sarai poi in grado di accompagnare un’altra persona a fare altrettanto.

Alza l’asticella della tua vita! Pensa con la K!

