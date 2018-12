Juice festeggia la nuova apertura con grandi sconti e promozioni sui prodotti Apple

Juice, la più grande catena di Apple Premium Reseller del nord Italia, sposta il suo negozio di Brescia in Corso Magenta 1. L’apertura di questo nuovo negozio, di oltre 200mq, è motivo di orgoglio per Juice che festeggia con incredibili sconti questo nuovo Store.

Solo nel negozio di Brescia viene applicato uno sconto del 10% sui computer Mac, per i primi 50 fortunati clienti, sabato 8 e domenica 9 dicembre. Per continuare a festeggiare insieme questo nuovo Punto Vendita, dal 10 al 16 Dicembre ci saranno altri sconti, tra cui il 10% su tutti gli accessori presenti in negozio, come ad esempio custodie, casse, hard-disk.

Juice vi aspetta in a Brescia, in Corso Magenta 1, a partire dalle ore 9.30 di sabato 8 Dicembre con sconti, consulenza, assistenza e un mondo di accessori per il mondo Apple e non solo!