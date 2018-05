Italia in Rosa, conto alla rovescia per una nuova edizione da record

Italia in Rosa 2018 scalda i motori per l’undicesima edizione preparandosi ad incorniciare un nuovo record: saranno infatti oltre 170 le cantine presenti quest’anno al Castello di Moniga del Garda - per l'occasione vera e propria "Città del Chiaretto" - nel lungo ponte della Festa della Repubblica, da venerdì 1 a domenica 3 giugno. Le adesioni sono ancora in corso, ma già si stima che i vini in degustazione supereranno abbondantemente la soglia delle 200 etichette: cosa che, senza timori di smentita, conferma la storica rassegna gardesana come la più grande ed importante vetrina internazionale dedicata ai vini rosa operativa oggi in Italia.

La nuova ulteriore crescita è legata indubbiamente al prestigio accumulato negli anni dalla manifestazione presieduta da Luigi Alberti, ma anche al recente patto di promozione unitaria tra cinque consorzi sotto il segno del rosa che il Consorzio Valtènesi, realtà di riferimento vinicola della riviera bresciana del Garda con 1.000 ettari vitati ed 80 cantine, ha firmato il 14 aprile scorso a Bardolino con quattro altri grandi rosati Doc italiani da uve autoctone, ovvero Chiaretto di Bardolino, Cerasuolo d’Abruzzo, Castel Del Monte e Salice Salentino. Collaborazione che ha già dato i suoi primi frutti con una serie di iniziative congiunte realizzate nella grande arena di Vinitaly, e che si esplicherà ulteriormente nella tre giorni di Moniga con una serie di degustazioni e una masterclass ad hoc a Villa Galnica con i consorzi partner.

Ospite internazionale di questa edizione sarà Elizabeth Gabay, giornalista e scrittrice di origini americane, ma ormai trasferita in Europa, appassionata di rosé ed autrice del recente volume “Rosé: Understanding The Pink Wine Revolution”, pubblicato a gennaio 2018 per Classic Wine Library, oltre che presidente di giuria dell’International Rosé Championship: sarà lei a condurre una masterclass sui rosati sabato 2 giugno alle 10 a Villa Galnica di Puegnago del Garda (sede del Consorzio Valtènesi) ed a parlare delle sue ricerche sul mercato mondiale dei rosé nel convegno di Italia in Rosa che seguirà alle 11, cui parteciperà anche il presidente del Consorzio Valtènesi Alessandro Luzzago.

Italia in Rosa sarà aperta nelle tre giornate dalle 17.00 alle 23.00; il ticket d’ingresso costa 15 euro, con degustazioni libere. Ciascuna delle tre serate sarà a numero chiuso, con un tetto di 2.000 tagliandi venduti: consigliata la prevendita sul sito www.italiainrosa.it.