Moniga: Festa Halloween al Recyclage Cafè

Mercoledì 31 ottobre, dalle 19 alle 3, festa Halloween al Recyclage Cafè di Moniga.

Scrivono gli organizzatori: "Hai detto Halloween? E allora noi vogliamo esagerare! Festa a partire già dall'aperitivo. Un'artista dell'Horror Make Up sarà a vostra disposizione per completare il vostro travestimento; un'affascinante cartomante si aggirerà per il locale per scavare nel vostro torbido passato e rivelarvi il vostro futuro; alle 22.00 la bravissima Serena Baratti presenterà live il suo nuovo album 'Il gioco delle ombr'" e dalle 23.00 tutti in pista con Stheven Pepy e Giorgio Conti che ci faranno rivivere il meglio della Discomusic '70-'80-'90. E ovviamente le migliori maschere saranno premiate con una fantastica CENA PER 2! Serve altro?"