Pezzaze: Halloween in Miniera

Mercoledì 31 ottobre, a Pezzaze torna la festa di Halloween alla Miniera Marzoli.

Da quest'anno in due edizioni:

- Dalle 16:00 alle 18:00 ogni 30 minuti per famiglie e bambini

- Dalle 19:30 alle 23:30 ogni 30 minuti per i più coraggiosi (gruppi 19:30, 20:00 dedicati a famiglie con bambini).