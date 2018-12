Gussago: Italian Championship Wrestling

Sabato 22 dicembre, i campioni della Italian Championship Wrestling tornano ancora una volta al Palazzetto Polivalente di Gussago, per la nuova edizione di ICW Pandemonium, l'evento più importante dell'anno nel calendario della federazione, atteso con grande anticipazione dagli appassionati più sfegatati di questo spettacolare sport da ring. Il ricco programma della serata, organizzata con il patrocinio del Comune di Gussago, prevede ben 7 incontri in tutte le categorie. Eccone una panoramica:

Piatto forte della serata sarà lo scontro valido per il titolo italiano dei pesi massimi, che vedrà sicuro protagonista un lottatore bresciano d.o.c., Nicolò Inverardi, in arte “Il Fuoriclasse” Nick Lenders, formidabile atleta reduce da uno strabiliante match contro la superstar americana David Starr. Lenders tenterà di coronare un sogno, vincendo la cintura di campione italiano proprio davanti al pubblico di casa. Per farlo, dovrà superare un vero pezzo da novanta, “Il Pirata” Doblone, ex campione europeo con 11 anni di esperienza, che ha sconfitto Inverardi il mese scorso e punta ora a replicare il risultato. L'incontro si terrà al meglio dei tre round.

Il “Padrino” del wrestling italiano, Alessandro Corleone, concentrato di muscoli e cattiveria, affronterà Mirko Mori, uno dei talenti d'esportazione più cristallini usciti da Brescia, dalla quale è arrivato a disputare numerosi incontri all'estero, tra Inghilterra, Spagna e Norvegia, fino al recente ritorno in terra natìa. Una vittoria contro il colossale Corleone è quello che gli serve per tornare in cima alle classifiche, ma lo aspetta una strada in salita e un match senza esclusione di colpi.

Per la divisione di coppia (tag team), il carismatico duo formato dalla “Rockstar del Ring” Tenacious Dalla e dalla “Lama dei Balcani” Miroslav Mijatovic sarà opposto allo spocchioso “poker d'assi della ICW”, Sonny Vegas, e l'egomaniaco Jesse Jones.

Il campione dei pesi leggeri, Gabriel Bach sarà atteso da ben 3 sfidanti contemporaneamente, ognuno dotato di uno stile ben distinto: “La Rabbia Repressa” Hardcore Cassi, l'adrenalinico high flyer bresciano Trevis e il lottatore/ballerino sudamericano Emanuel El Gringo. Una contesa difficilmente pronosticabile dove ci si attende un tripudio di salti dalle corde e voli fuori ring.

L'incontenibile Riot, wrestler di Montichiari dotato di un'offensiva micidiale basata sui calci, se la vedrà con il coriaceo Rick Barbabionda in uno scontro che si preannuncia molto fisico.

In un altro dei match più attesi, Eron Sky, forse il lottatore più entusiasmante e innovativo della ICW, riformerà per una sera il pluridecorato team con il ragazzo prodigio del wrestling italiano, Akira, atleta appena diciannovenne che è stato notato anche oltreoceano, tanto da aver già ricevuto una convocazione per il prestigioso torneo Junior Battle of Glory 2019 della storica lega nipponica All Japan Pro Wrestling. I loro avversari saranno i veterani Andy Manero e Mr. Excellent, facenti parte del pericoloso gruppo noto come “La Casta”. Questi dominatori del ring hanno dichiarato guerra a tutti i lottatori più giovani della federazione, non condividendo il loro stile moderno e acrobatico e vogliono riportare il wrestling alla solidità delle origini, iniziando dallo sconfiggere tutti gli esponenti dello stil novo della lotta.

Non mancherà un tocco rosa: per fugare i dubbi a chi pensa che il wrestling non sia sport per signore, le amazzoni del ring si daranno battaglia in un match triangolare tra la spumeggiante Trixie, l'ex campionessa del mondo Queen Maya, lottatrice più alta d'Europa e la campionessa italiana femminile Jokey, star della rinomata lega scozzese Insane Championship Wrestling. Come gli appassionati ben sanno, queste ragazze sono pronte a far rimangiare a suon di colpi e proiezioni al tappeto ogni infondato luogo comune.

L'appuntamento con il vulcanico mondo del catch è quindi per questo sabato 22 dicembre 2018 al Palazzetto Polivalente di Gussago, in via Giulio Bevilacqua. Gli incontri avranno inizio alle 21. I biglietti per la serata sono disponibili al prezzo di 12 Euro per gli adulti e 8 Euro per i ragazzi fino a 12 anni. Per maggiori informazioni è disponibile il numero 335-1208244 e il sito ufficiale della federazione all'indirizzo www.ilgrandewrestling.com.