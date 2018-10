C'è un nuovo volto in Tv: si chiama Gloria, è bresciana (ed è bellissima)

Il format è nuovo di zecca, e sicuramente curioso: un pullman carico di 30 persone che se ne andrà in giro per l'Italia a degustare e soprattutto valutare i piatti tipici di un territorio, in quella che sarà una vera sfida tra due ristoranti. Lo show si chiama “C'è posto per 30”, al via da domenica sera (alle 21.25) sul canale Nove: il nuovo programma culinario condotto da Max Giusti.

Sono otto le puntate già programmate della prima stagione: Giusti e i suoi giurati (che saranno appunto 30 per ogni episodio) viaggeranno verso Parma, il Chianti, Roma e Milano, Altamura e Ascoli. Ma pure sul lago d'Iseo, nel “capoluogo”, dove già cresce la curiosità per sapere quali saranno i ristoranti coinvolti.

Non solo il territorio bresciano, ma anche una ragazza bresciana: tra i giurati “fissi” del nuovo show di Giusti c'è la giovane Gloria Pezzaioli, modella 23enne di Montichiari già finalista di Miss Italia e una grande appassionata di cucina.